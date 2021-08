Le regole nutrizionali diventano un gioco con della Coop Sankara: coinvolti 20 bambini

Prosegue la programmazione delle attività che la Società Cooperativa Sankara realizza nell’ambito del progetto “Mediterraneamente”, progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito dell’avviso “Per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza” (EduCare).

Lo scorso venerdì 20 agosto, si è tenuto il “Laboratorio alimentare”, momento di incontro e confronto atto a sensibilizzare bambini e adolescenti sulla fruizione del cibo sano e su che cosa sia la corretta alimentazione.

L'alimentazione è, infatti, uno dei comportamenti più determinanti nella salute dei bambini. È fondamentale che i bambini imparino sin da subito consuetudini alimentari corrette poiché abitudine sbagliate continueranno con ogni probabilità ad essere perpetrate anche quando diventeranno grandi, producendo i danni alla salute ormai ampiamente noti.

Il Laboratorio alimentare ha visto coinvolti circa 20 bambini che hanno appreso, giocando e divertendosi, le regole volte a gestire una corretta alimentazione. Il gruppo ha imparato a conoscere la “Piramide alimentare” come strumento per comprendere e comunicare in modo efficace quali cibi debbano essere preferibilmente assunti. Descrivere una serie di regole nutrizionali non ha voluto significare dare indicazioni quantitative, cioè porzioni o calorie, ma permettere ai bambini di interiorizzare quali cibi siano davvero utili e quanto sia importante imparare a confrontarsi con ogni prodotto alimentare.

I bambini, poi, sperimentando direttamente la creazione di una portata, hanno potuto mettere “le mani in pasta” e osservare con i loro stessi occhi quanto bello possa essere creare prodotti alimentari direttamente con le proprie mani e quanto possa essere buono anche il cibo sano.

Lo scopo del Laboratorio è stato ampiamente raggiunto. È stato e sarà sempre fondamentale che i bambini capiscano il ruolo dell'alimentazione nella loro vita e che trovino una buona spiegazione alle abitudini alimentari trasmesse dagli adulti fin da quando sono piccoli, perché se fin da piccoli ne capiscono l'importanza, per loro sarà più facile prendersene cura da grandi.