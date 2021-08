Lega: le amministrative di Cosenza fanno ripartire l’entusiasmo

Le imminenti amministrative presso il comune di Cosenza fanno ripartire la macchina organizzativa della Lega. In una affollata riunione presso la sede della città bruzia, dinnanzi al sub commissario Roy Biasi ed al componente della segreteria regionale Pietro Spizzirri, ed a tanti altri dirigenti del partito, è proseguita l’azione politica per realizzare e concretizzare una importante lista più che competitiva.

Tanti interventi e tanti nomi di persone che hanno aderito all’invito di partecipare alla competizione amministrativa che per il Commissario regionale Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, mirano a “consentire alla Lega di essere protagonista nella futura gestione della città”.

“Un entusiasmo che non si vedeva da tempo e che consentirà, certamente, di costruire una base solida e forte per contribuire alla vittoria del centrodestra per la conquista del comune”. Afferma in una nota Saccomanno, che aggiunge: “Un ringraziamento particolare all’avv. Emilio Greco che ha assunto l’incarico di mettere assieme le anime della Lega e di costruire una lista competitiva ed a tutti i partecipanti che hanno contribuito con la loro presenza a vivacizzare la riunione”.

“Un momento rilevante che dimostra come il partito sia ancora vivo e presente nel territorio e che farà di tutto per essere, ancora una volta, protagonista di una diversa politica che tende a concretizzare le esigenze delle comunità, limitando gli annunci e operando con la forza del fare”, conclude il Commissario regionale Lega.