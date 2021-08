Differenziata: i cittadini di San Demetrio rispondono con entusiasmo, ritirati molti kit

Ottima l’affluenza registrata a San Demetrio Centro e nelle contrade in occasione delle attività di ritiro dei nuovi kit per la raccolta differenziata per le utenze domestiche. Dallo scorso 2 agosto fino a mercoledì 18 agosto lo staff di Ecoross ha consegnato le attrezzature ai cittadini nei pressi di Palazzo Marchianò, svolgendo contestualmente attività di informazione e sensibilizzazione sulle modalità e sui dettagli del nuovo Servizio di Igiene Urbana che entra ormai nel vivo. Al gazebo appositamente allestito hanno fatto visita anche il sindaco Salvatore Lamirata e amministratori comunali, a testimonianza di quanto alta sia l’attenzione riservata dall’Amministrazione comunale di San Demetrio Corone alle tematiche ambientali.

Non a caso, il nuovo Servizio di Igiene Urbana presentato ufficialmente a fine luglio, ha introdotto migliorie e novità al fine di incrementare le percentuali già lusinghiere della raccolta differenziata, aumentare il livello di decoro urbano, potenziare i controlli e il monitoraggio del territorio per evitare fenomeni di abbandono indiscriminato di rifiuti. A breve si procederà ad avviare tutte le attività innovative previste dal ricco capitolato, mentre fino al 26 agosto proseguirà il ritiro dei nuovi kit nelle frazioni e nelle contrade.

Nel rispetto delle norme anti-covid, durante le attività di ritiro kit sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza di almeno un metro mentre, al fine di evitare assembramenti, gli accessi saranno contingentati. Si ricorda a tutti i cittadini di portare con sé un documento di riconoscimento.

Da giovedì 19 agosto lo staff aziendale si è spostato a Macchia Albanese dove fino a sabato 21, in base all’iniziale del proprio cognome, i residenti hanno potuto ritirare i kit nei pressi del Campetto sportivo.

Nelle giornate del 23 e 24 agosto è toccato poi agli utenti di contrada Sofferetti, nei pressi della Chiesa.

I residenti di contrada San Nicola potranno ritirare i propri kit nella giornata di ogg, mercoledì 25 agosto, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei pressi dell’ex Scuola.

Giovedì 26 agosto l’attività approderà in contrada Sant’Agata, dove gli utenti potranno procedere al ritiro, sempre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei pressi dell’ex sede Anas.

Per tutti gli utenti che non fossero riusciti o che non dovessero riuscire a ritirare il kit nei giorni stabiliti dal calendario per la propria zona di residenza, si comunica che le informatrici ambientali di Ecoross saranno a disposizione, nelle giornate del 27, 28, 30 e 31 agosto presso Palazzo Marchianò a San Demetrio Centro, per consentire a tutti di procedere al ritiro delle nuove attrezzature.