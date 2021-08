Crotone. Cavallo (PeI): “cassonetti Rsu antiquati, sostituirli con quelli a pedana”

"È grave che i crotonesi debbano essere maltrattati sino al punto di vedersi sostituire i pur vecchi e malandati cassonetti della spazzatura dotati, però, della pedana di apertura, con cassonetti antiquati, privi di pedana, che possono essere aperti, per conferire in essi la spazzatura, esclusivamente con le mani". È quanto afferma la consigliera comunale di Crotone, esponente di "Popolo e Identità", Marisa Luana Cavallo.

“Ciò che desta seria perplessità e preoccupazione – continua la consigliera Cavallo - è che in questo periodo dominato dalla paura del Covid e in cui le raccomandazioni di profilassi si sprecano, l’Amministrazione comunale di Crotone, noncurante di ciò, quali cassonetti ha deciso paradossalmente di acquistare? Cassonetti piccoli e antiquati, poco igienici e che facilitano, per la maldestra e vetusta apertura manuale, la trasmissibilità di virus e infezioni”.

“Faccio pertanto appello all’Amministrazione comunale – afferma l’esponente di "Popolo e Identità" - affinché spieghi ai cittadini crotonesi la ratio che ha portato all’acquisto di questi antiquati e inutilizzabili cassonetti che i crotonesi non vogliono, ma che sono stati acquistati con i loro soldi.”