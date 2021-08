Ragazza 29enne trovata morta in una villetta, indagano i carabinieri

È mistero, almeno ed ancora per il momento, sulla morte, nel catanzarese, di una giovane 29enne. La ragazza è stata trovata alle prime ore del mattino di oggi, ormai senza vita, in una villetta di Pietragrande di Stalettì.

Da quanto appreso la 29enne si trovava in Calabria poiché in vacanza con alcuni amici. Sul luogo della tragedia sono presenti i carabinieri della Compagnia di Soverato a cui spetta il compito di indagare sulle possibili cause della morte, che al momento sono ancora sconosciute.

Sul posto anche il medico legale e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane.

(notizia in aggiornamento)