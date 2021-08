Dedicata alla mistica Natuzza Evolo una piazza nel cuore della Sila Catanzarese

Una piazza, con annessa statua, è stata dedicata alla mistica Natuzza Evolo nel cuore della Sila Catanzarese, precisamente a Cutura. La speciale inaugurazione è avvenuta il 23 agosto in occasione giorno del compleanno della Serva di Dio, che proprio lì vicino aveva una casetta e in estate amava raccogliersi in preghiera nella quiete dei boschi.

La statua a lei dedicata, un mezzo busto in bronzo realizzato dallo scultore Silvio Amelio, è stata fortemente voluto dall’amministrazione del Comune di Taverna. All’inaugurazione, che ha visto presenti un centinaio di persone, erano presenti il sindaco Sebastiano Tarantino, il presidente della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, Pasquale Anastasi, nonché anche il figlio della mistica Francesco Nicolace.