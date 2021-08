Rubinetti a secco a Crotone: Consorzio al lavoro per riparare la condotta

Come annuniciato ieri sono iniziati stamani i lavori alla condotta adduttrice del DN2200 in agro del comune di Belvedere Spinello. Al lavoro ci sono gli operai del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese che procedono spediti al fine di far ritornare al più presto l’acqua nelle case dei crotonesi che da ieri si trovano nuovamente con i rubinetti a secco (QUI)



Il disservizio, questa volta, è stato causato da una rottura sulla condotta adduttrice a Belvedere Spinello. Dopo lo svuotamento della stessa, avvenuto tra il la giornata di ieri e la scorsa notte, è stato possibile avviare l’intervento.

Il Comune sta monitorando la situazione e informa in una nota che “in città il serbatoio di Vescovatello basso è aperto mentre è chiuso quello di Vescovatello alto”. L’ente precisa inoltre che “Congesi sta utilizzando attualmente la portata di 100 l/s che proviene dell'indotto di S.Anna.”