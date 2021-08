Serie B. “Divergenze di vedute”: il dg Raffaele Vrenna lascia il Crotone del papà

Raffaele Vrenna Jr

Il Direttore Generale del Crotone Calcio, Raffaele Vrenna, figlio del presidente Gianni, lascia la società rossoblù. È lui stesso a comunicarlo con un messaggio nel quale evidenzia sì la grande passione per i colori della squadra pitagorica ma manifestando altrettanto rammarico per una “evidente impossibilità di proseguire” secondo quelli che sono i suoi “canoni lavorativi”.

L’ormai ex dg fa riferimento infatti a una asserita “divergenza di vedute su alcuni aspetti gestionali” che già nella scorsa stagione aveva portato ad un suo allontanamento, ma soprattutto al fatto che avrebbe sentito il suo lavoro “non valorizzato appieno”.

“Ho dato tutto me stesso e - scrive Vrenna - mi sono battuto perché fossero portate a termine operazioni di mercato che si sono poi rivelate vincenti: Messias, Simy e Vulic su tutte, anche se con rammarico mi è capitato di leggere ‘verità’ differenti”.

“Ovviamente - ribadisce - i rapporti personali con mio padre, il Presidente (Gianni Vrenna, ndr), non vengono intaccati dalla sfera lavorativa, ma è giunto per me il momento di intraprendere altre strade per proseguire senza barriere che purtroppo oggi trovo sulla mia strada di crescita e realizzarmi al meglio altrove, d'altronde nemo propheta acceptus est in patria sua”.