Garage in fiamme a Crotone: distrutti 4 ciclomotori e diversi attrezzi

Vigili del Fuoco in azione a Crotone per l’incendio di un garage in via Madre Teresa di Calcutta. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi all'interno del box con struttura in lamierato e legno dove erano parcheggiati 4 ciclomotori ed attrezzature varie, che sono andati completamente distrutti dal rogo. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni limitrofe. Sull’origine del rogo sono in corso mirati accertamenti.