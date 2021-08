Covid. In Calabria non si arrestano i contagi: 234 nuovi casi e due morti

In poco più di una settimana i numeri del bollettino regionale sull’andamento del coronavirus sono tornati ad assestarsi sulle tre cifre e, da quanto si continua ad appurare, non calano sotto i 200 contagi giornalieri. Anche oggi, infatti, nella nostra regione sono stati certificati 234 nuovi casi e, purtroppo, due nuove vittime.

I test effettuati e processati nelle ultime 24 ore sono stati 2.273. Anche nella giornata di ieri era stato effettuato lo stesso numero di test ma i positivi riscontrati erano leggermente in più. (QUI)

Oggi il maggior aumento di positivi si riscontra ancora nella provincia di Reggio Calabria (+ 113), seguita dalle province di Cosenza (+45), di Crotone (+36), i Catanzaro (+20), e di Vibo Valentia (+8). Sono invece 12 i contagi provenienti da altra regione o stato estero.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Srs-CoV-2 sono state 73.217, mentre il totale dei decessi ha raggiunto quota 1.301. I guariti di oggi sono 161, mentre il totale delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid sono 70.355. Gli attuali positivi sono in tutto 4.127 (+71).

Aumentano di 4 unità i posti letto occupati in regione, dove il totale dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari arriva a 125 (+2) e nelle terapie intensive a 10 (+2). Le persone che stanno curando il virus a casa propria sono invece 3.992.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 26.083, i positivi di oggi sono 113. Attualmente i casi attivi sono 2.032, di cui 51 ricoveri in reparto (-3); 4 in terapia intensiva (+2); 1977 in isolamento domiciliare (+76). I casi chiusi sono 24051: 23700 guariti, 351 deceduti (+1). L' Asp di Reggio Calabria comunica "119 soggetti positivi di cui 3 migranti e 3 positivi fuori regione”.

Nel Cosentino il computo totale si attesta a quota 24.713, ma i nuovi positivi sono 45. Attualmente i casi attivi sono 852, di cui 34 ricoveri in reparto (+2); 3 in terapia intensiva; 815 in isolamento domiciliare (+54). I casi chiusi sono 23861: 23259 guariti, 602 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica che "si registrano 47 nuovi casi; il numero totale dei casi dei residenti in regione è incrementato di 45 unità e non di 47, in quanto sono stati eliminati 2 casi risultati doppi a seguito di verifiche. Sempre a seguito di verifiche, 1 caso a domicilio è stato eliminato dal setting fuori regione in quanto risultato doppio”.

Nel Catanzarese i positivi sono 20, mentre in totale le persone che hanno contratto il virus sono state 10. 10.845. Attualmente i casi attivi sono 293, di cui 17 ricoveri in reparto; 3 in terapia intensiva; 273 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 10552: 10405 guariti, 147 deceduti.

Nel Crotonese il totale dei casi è 7.247, mentre i positivi di oggi sono 36. Attualmente i casi attivi sono 330, di cui 8 ricoveri in reparto (+2) e 322 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono :6815 guariti, 102 deceduti. L'Asp di Crotone comunica " 44 positivi di cui 7 migranti, inoltre, è stato eliminato un positivo noto per trasferimento della competenza all'ASP di Catanzaro (domicilio nella provincia di CZ)".

Nel Vibonese i nuovi positivi sono 8 e portano a 5.996 il totale delle persone che si sono ammalate da febbraio. Attualmente i casi attivi sono 312, di cui 10 ricoveri in reparto (+1) e 302 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5684:5591 guariti, 93 deceduti (+1). L’Asp di Vibo Valentia comunica che "a seguito di verifiche effettuate si registrano 5 soggetti positivi, già guariti nel mese di agosto 2021 recuperati dalle schede in archivio”.

(Ultimo aggiornamento alle 17.34)