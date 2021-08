Crotone. Dal cofano un odore “inconfondibile”, scovato un chilo di marijuana

Erano poco più di mille i grammi di marijuana suddivisa in una decina di sacchetti e pronti per la vendita. Sul mercato avrebbero fruttato più di diecimila euro ma sono stati scoperti dagli agenti delle Volanti nel cofano di una Fiat 600 che era parcheggiata in una via di Crotone.

Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa, quando gli agenti - impegnati in un consueto controllo del territorio - hanno notato il mezzo parcheggiato lunga la via nota per lo spaccio di stupefacenti.

Dai primi accertamenti è poi emerso che il mezzo fosse di proprietà di una persona deceduta da un anno in un paese del circondario.

Avvicinatisi gli agenti hanno però sentito un particolare odore provenire dal portabagagli e una volta aperto vi hanno trovato la marijuana. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo mentre la sostanza è stata ovviamente sequestrata.