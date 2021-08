Palizzi. Gli svaligiano casa mentre è a un matrimonio, inseguiti tra le montagne e “beccati”

Gli hanno svaligiato casa mentre era a un matrimonio. È accaduto a Palizzi Marina dove i carabinieri, allertati da una chiamata dei vicini di casa della vittima, sono arrivati sul posto, nella frazione Spropoli.

All’arrivo i ladri erano però già fuggiti a piedi cercando scomparendo tra la vegetazione dell’area aspromontana circostante, abbandonando l’auto, risultata rubata un mese prima, e un borsone pieno di attrezzi da scasso, tra cui piedi di porco, chiavi inglesi e una sega circolare.

I carabinieri, che conoscono il territorio, hanno però notato degli strani movimenti tra il bestiame che si trovava nella zona e hanno imboccato la strada verso la quale si ritemesse fossero fuggiti i malviventi che, stremati dal caldo e dalla fuga, sono stati così intercettati e fermati con ancora addosso ancora la refurtiva.

Refurtiva che, composta da alcuni monili e orologi, è stata prima sequestrata, come anche l’auto e gli attrezzi, e poi restituita ai proprietari.

I due malfattori, un 39enne e un 34enne, con precedenti proprio per furto e anche per rapina, sono stati portati in caserma e arrestati.

Dopo le formalità sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Il gip del Tribunale di Locri ha poi disposto per loro la convalida dell’arresto e la misura carceraria, visti anche i numerosi precedenti anche specifici.