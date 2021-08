Elisoccorso Cosenza, Guccione scrive al presidente del Consiglio regionale

Ennesimo capitolo della questione elisoccorso a Cosenza, il consigliere regionale, Carlo Guccione, ha infatti scritto al presidente del consiglio, Giovanni Arruzzolo, per chiedere di “mettere in atto tutte le iniziative urgenti per fa sì che venga garantito la funzione di indirizzo e di controllo di un consigliere regionale”.

Guccione si riferisce cioè alla richiesta avanzata per avere “tutta la documentazione attinente all’attività di elisoccorso e il contratto stipulato tra la Regione Calabria e la società che gestisce il servizio in particolare nella provincia di Cosenza, al fine di verificare eventuali inadempienze contrattuali visto che dal 6 agosto al 20 agosto il servizio ha smesso di funzionare” (LEGGI). Lo scorso 17 agosto, non avendo ricevuto alcuna risposta scritta Guccione ha inviato un sollecito.

“È necessario fare chiarezza sulle ragioni della sospensione del servizio di elisoccorso nella provincia più grande della Calabria. Il motivo di questa assenza dell’elisoccorso nasce dalla necessità di effettuare una ispezione straordinaria. Ma, a quanto pare, dal 6 agosto fino al 16 agosto il velivolo sarebbe entrato in funzione nel Lazio effettuando più di 40 voli, così come hanno dimostrato i dati del trasponder. Quindi, non corrisponderebbe al vero, la notizia della manutenzione del velivolo. Ad oggi quanto riportato anche dalla stampa locale non è stata smentito né dalla Regione Calabria, né dall’azienda Elitaliana”, prosegue il consigliere del Pd.