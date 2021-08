Corigliano-Rossano. In casa con 100 grammi di marijuana: in manette “insospettabile”

Ha pensato che, essendo incensurato e vivendo in Germania, nessuno lo avrebbe disturbato nelle attività di spaccio a Schiavonea, ma così non è stato.

Un ragazzo di 20 anni, senza precedenti penali, è stato infatti arrestato nel corso di un blitz dai carabinieri della sezione operativa di Corigliano, in collaborazione con i loro colleghi di Vibo Valentia. Le accuse mosse sono di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

I militari, una volta entrati in casa, hanno iniziato una perquisizione al termine della quale hanno trovato nella camera da letto del giovane 100 grammi di marijuana, nascosti in un involucro di cellophane sottovuoto. Il materiale è stato sequestrato e il 20enne, inevitabilmente, è finito in manette.