Automobilismo. Luzzi-Sambucina, Molinaro testa in gara un nuovo prototipo

Nuovo prototipo alla Luzzi-Sambuncina, gara valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna. Danny Molinaro ha, infatti, avuto modo di testare sulle strade di casa la Wolf GB 08 Thunder nella nuova versione da salita che utilizza un motore dell'Aprilia di 1150 cc.

L'impegno del 24enne, leader in pista del Tricolore Sport con la stessa vettura dotata di motore da 1000cc, è stato rivolto a valutare le potenzialità della nuova versione in salita con due tipologie di percorso diverse. Entrambi i tracciati tecnici e con delle particolari caratteristiche: da un lato la scorrevolezza di Morano, dall'altro il “guidato”, con poca aderenza per le alte temperatura di Luzzi.

Alla luce di queste prove Molinaro ha dichiarato: “Sono rimasto ben impressionato dalla vettura, che ormai nella versione da pista posso dire di conoscere perfettamente. A Morano ho preso le misure, mentre a Luzzi, che è casa mia, ho voluto testarne le potenzialità al massimo, al punto che in gara 1 sono andato in testacoda. In gara 2 ho chiuso con un tempo che mi soddisfa, visto la poca aderenza dell'asfalto, e mi sono reso conto che ci sono ampi margini di miglioramento”.

Adesso l’alfiere DM Competizioni, si concentra sull’imminente impegno in pista a Imola per il quinto e penultimo round del Campionato Italiano Sport Prototipi, dove il giovane talento luzzese dovrà difendere la sua leadership.