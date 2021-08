Emergenza idrica a Isola, positivo l’incontro in Regione: acqua in arrivo

Soluzione trovata per l’emergenza idrica a Isola Capo Rizzuto. A seguito dell’incontro in cittadella regionale a Catanzaro è stato disposto l’aumento di rilascio dell’acqua da parte della società A2A che di conseguenza porterà maggiori risorse al consorzio di bonifica.

Nello specifico la Regione ha imposto ad A2A un aumento di gettata da 1,20 mc/sec a 1,80 mc/sec dal 24.08 al 30.08.

"Per ora l’obiettivo è stato raggiunto al fine di tamponare l’emergenza, è chiaro che non basta", ha spiegato la sindaca Maria Grazia Vittimberga che ieri aveva annunciato di voler fare un esposto in Procura. (LEGGI)

All’incontro, oltre alla sindaca, erano presenti anche l’assessore Randolfo Fauci, il consigliere delegato Santo Pullano e il dirigente comunale Antonio Otranto, che hanno discusso al tavolo con l’assessore regionale Sergio De Caprio, il dirigente del dipartimento ambiente della Regione Comito e il presidente del consorzio di bonifica Roberto Torchia, oltre al consigliere regionale Francesco Pitaro che ha organizzato l’incontro su richiesta del sindaco.

Al termine della discussione Comito ha contattato A2A per chiedere il rilascio di acqua con estrema urgenza. Nel corso dell’adunanza è emersa la volontà di tutte le parti presenti di risolvere l’emergenza di Isola Capo Rizzuto, considerando la gravità della situazione che sta portando il territorio verso una situazione di emergenza igienico – sanitario, oltre ai gravi danni d’immagine avuti dalle strutture ricettive, che in questo momento stanno lavorando a pieno regime, e i danni all’agricoltura.