Regionali, Occhiuto: “Nessuna spaccatura nel centro destra”

Roberto Occhiuto

Nessuna spaccatura nel centro destra in Calabria. È quanto rassicura il capogruppo di FI alla Camera Roberto Occhiuto, candidato presidente della Regione Calabria a Catanzaro a margine di un'iniziativa del movimento "Sud in testa", alla presenza dell'europarlamentare Ppe Andrea Caroppo.

"L'unità del centrodestra c'è sempre stata. Il centrodestra è unito in tutta l'Italia sarebbe stato strano che non lo fosse in Calabria che è la regione che ha più problemi e che quindi ha bisogno di maggiore unità e convergenza, ha detto Occhiuto che ha poi posto l’accento sulla valutazione delle liste in Commissione antimafia.

“Le prime indicazioni - ha detto - dovrebbero arrivare mercoledì pomeriggio, prenderò tali indicazioni come oro colato e le trasferirò nelle liste. Farò, se ci dovesse essere necessità solo qualche eccezione sul reato di abuso d'ufficio perché a livello nazionale il centrodestra è impegnato per impedire, ad esempio, che i sindaci che a volte vengono perseguiti per abuso d'ufficio, per responsabilità oggettive e non soggettive, siano inseguiti da problemi che non meritano di vivere. Lo facciamo a livello nazionale e se ci sarà necessità lo faremo anche qui. Per il resto prenderemo le indicazioni della Commissione antimafia e le trasferiremo nelle liste".