Covid, ancora alta la curva dei contagi: 257 casi e tre decessi

Ancora in crescita i contagi da Covid-19 in Calabria. Nel bollettino di oggi, lunedì 23 agosto i nuovi positivi sono 257 e i decessi sono tre, due nel Cosentino e uno nel Reggino. Dati, quelli dei contagi emersi con i 2.273 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore. Aumentano dunque i casi in Calabria, rispetto ai 213 casi di ieri (LEGGI).



È sempre la provincia di Reggio Calabria a registrare più positivi con i suoi 168 nuovi casi, seguono Crotone (+53), Vibo Valentia (+34), Catanzaro (+1), ma a Cosenza non ci sono nuovi positivi.

Da inizio pandemia i casi totali sono stati 75.549, mentre i decessi hanno raggiunto quota 1.299. I guariti di oggi sono 89 per un totale di 70.194, mentre gli attuali positivi sono in tutto 4.056 (+165).

Sono sette i ricoveri in più nei reparti ordinari tra Reggio Calabria (+5) e Vibo Valentia (+2), mentre nel cosentino sono due i dimessi. Per un totale di 123 persone ricoverate (+5) e 8 in terapia intensiva (-4). Nel Vibonese si sono liberati 3 posti, mentre nel Reggino uno solo. In isolamento domiciliare si trovano invece 3.925 (+164) persone.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 25.970, mentre nelle ultime 24 ore si sono ammalati in 160. Attualmente i casi attivi sono 1.957, di cui 54 ricoveri in reparto (+5); 2 in terapia intensiva (-1); 1.901 in isolamento domiciliare (+1.2). I casi chiusi sono 24.013, di cui 23.663 guariti (+61); 350 deceduti (+1).

Nel Cosentino non si registrano nuovi casi, ma da inizio pandemia il totale è 24.668. Attualmente i casi attivi sono 857, di cui 32 ricoveri in reparto (-2); 2 in terapia intensiva; 823 in isolamento domiciliare (-6). I casi chiusi sono 23.811, di cui 23.209 guariti (+6); 602 deceduti (+2). L'Asp di Cosenza comunica che "oggi si registra un nuovo caso; il numero totale dei casi non è incrementato, in quanto un paziente ricoverato in terapia intensiva a Cosenza è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva Aomd di Catanzaro e quindi risulta in carico a Catanzaro".

Nel Catanzarese si registra un solo positivo, ma da febbraio le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 10.825. Attualmente i casi attivi sono 297, di cui 17 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva; 276 in isolamento domiciliare (-5). I casi chiusi sono 10.528, di cui 10.381 guariti (+6); 147 deceduti.

Nel Crotonese i nuovi positivi sono 53, mentre da inizio pandemia si sono ammalati in 7.211. Attualmente i casi attivi sono 330, di cui 6 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 324 in isolamento domiciliare (+48). I casi chiusi sono 6.881, di cui 6.779 guariti (+5); 102 deceduti.

Nel Vibonese si registrano 34 nuovi positivi per un totale di 5.988 persone che hanno contratto il Covid-19. Attualmente i casi attivi sono 316, di cui 9 ricoveri in reparto (+2); 0 in terapia intensiva (-3); 307 in isolamento domiciliare (+31). I casi chiusi sono 5.672, di cui 5.580 guariti (+4); 92 deceduti. L'Asp di Vibo Valentia comunica che fra i soggetti in isolamento domiciliare cinque immigrati sono ospitati nel Cas di Brognaturo.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato il totale è di 887 persone (+1), mentre gli attuali positivi sono 299 (-6). I ricoverati in reparto sono 5; 294 (-6) in isolamento domiciliare. I guariti sono 582 (+7), mentre i deceduti sono 6.