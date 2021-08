Incendi, il fotografo McCurry sui luoghi della devastazione

Tappa in Calabria per Steve McCurry, fotografo di fama internazionale. Il fotoreporter di National Geographic ha visitato i luoghi devastati dagli incendi in Aspromonte. È quanto fa sapere Jaime González Molina, assessore comunale di Sant’Agata del Bianco.

“La testimonianza di Steve McCurry in Aspromonte, uno dei fotografi più famosi al mondo, deve servire per far capire alle Autorità competenti che una disgrazia così colossale non dovrà succedere mai più. Quando il suo lavoro vedrà la luce, svolto negli ultimi tre giorni tra le zone più devastate dagli incendi, diventerà sicuramente un grido di denuncia, di rabbia, di sofferenza ma anche di speranza. Fino a quando questo succederà”.

L’assessore ha dunque documentato la visita del fotografo e ha immortalato la visita a Montalto. Negli scatti pubblicati sui social da Gongalez si vedono “alberi, in alcuni casi millenari, che “sanguinano”, che “piangono”, che ancora bruciano”.

“Lo sforzo di chi ha lavorato duramente per spegnere il fuoco e la collaborazione di tutte le persone che hanno aiutato Steve a realizzare il suo lavoro, un lavoro che non potrà non onorare le perdite umane, di animali e di vegetazione di questi troppo lunghi incendi”.