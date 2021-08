Omicidio di Aci Trezza, estesi controlli anche in Calabria

Ricerche anche in Calabria per Antonino Sciuto, il 38enne, accusato di aver ucciso l’ex fidanzata Vanessa Zappalà sparandole alla testa, e di aver ferito di striscio un’amica della vittima ad Aci Trezza.

Le ricerche sono state infatti estese anche nella nostra regione dato che per gli investigatori c’è il rischio che l’uomo abbia deciso di allontanarsi dalla Sicilia. Le forze dell’ordine stanno facendo decine di posti di blocco per rintracciare il 38enne e hanno già perquisito diverse abitazioni di parenti e amici dell’uomo accusato di omicidio.

Sono inoltre stati avviati tutti i controlli delle celle telefoniche, per accertare gli spostamenti fatti dal 38enne. L’uomo, che era stato sottoposto al divieto di avvicinamento, era stato denunciato per stalking, reato per il quale la procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal gip gli arresti domiciliari.