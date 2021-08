Ancora una piantagione di marijuana: scoperte e distrutte altre 100 piante

Un’altra coltivazione di droga è stata scoperta nel reggino, questa volta dai Carabinieri della Compagnia di Palmi e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria.

La piantagione, ritrovata a Cosoleto, era composta da circa 100 piante di marijuana, verosimilmente del tipo cannabis indica, dell’altezza media di un metro e mezzo ciascuna e in pieno stato vegetativo.

Una quantitativo stimato all’incirca in 100 chili di stupefacente che sul mercato avrebbe fruttato fino ad un importo di oltre 150 mila euro.

In particolare, i Carabinieri hanno rinvenuto l’area adibita a piantagione della droga in località Mojo, situata in una zona scoscesa e difficile da raggiungere.

Nelle immediate vicinanze vi erano un impianto di irrigazione efficiente e vari attrezzi agricoli di sicuro usati per coltivare lo stupefacente. Il tutto era nascosto tra una fitta vegetazione.

Alcuni campioni di marijuana sono stati prelevati per essere inviati al RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso, mentre il resto è stato distrutto sul posto.