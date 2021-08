Calcio. Il Cutro rischia di sparire: col supporto di Iaquinta al via campagna #ilriscattopartedaqui

L'associazione ASD Cutro, dopo 56 anni di storia, rischia di sparire. Riferimento sportivo della cittadina crotonese, l'ASD Cutro lancia dunque una richiesta di aiuto. Una chiamata alle armi indirizzata agli sportivi, ai privati cittadini, agli imprenditori e alle istituzioni.

La campagna "Il riscatto parte da qui" si pone l'obiettivo di porre l'attenzione sul riscatto sociale che, a dire degli organizzatori “può (e deve) avvenire attraverso lo sport”.

“Le nostre bellezze, la nostra storia - come ad esempio il campione del mondo di scacchi Giò Leonardo di Bona detto il Puttino, ed il cutrese Diego Tajani, primo ministro antimafia d'Italia - e la nostra voglia di riscatto, vengono spesso soffocate da notizie esclusivamente negative.” Sostengono gli organizzatori dell’iniziativa, che aggiungono: “Siamo anche altro, e abbiamo voglia di continuare a dimostrarlo”.

Su quanto sta accadendo è intervenuto il presidente dell'ASD Cutro, Antonio Chiellino, che ha dichiarato: "L'associazione, dopo 56 anni di storia, rischia di sparire. Ha svolto per tutti questi anni una funzione sociale di notevole importanza. Ora c'è la necessità che giovani, appassionati, sportivi, le istituzioni, gli imprenditori, siano da supporto alla nostra società per evitare che tutto ciò non abbia più un seguito".

Lo spot, realizzato da Barozzi Comunicazione - vede la presenza del nostro campione del mondo Vincenzo Iaquinta che invita all'azione ed a supportare l’ASD. Oltre ai fondi, dall’associazione viene anche precisato che "c’è bisogno di forze nuove, anche tra i dirigenti".