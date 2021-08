Serie B, esordio amaro per il Cosenza. Cade ad Ascoli

Cade ad Ascoli il Cosenza. La squadra ospite ottiene il massimo dei risultati e al 37’ Bidaoui scardina la difesa rossoblù e batte Saracco che non copre il primo palo. La squadra ospite strappa dunque tre punti al team del Cosenza che non riesce a essere incisivo in terra “straniera”.

Zaffaroni ha schierato una formazione piena di nuovi innesti, ma l’Ascoli l’ha spuntata portando a casa la vittoria. La stagione, iniziata con grave ritardo dal team rossoblù, si preannuncia complicata e il ct sarà chiamato a impostare il gioco e costruire nuove strategie.

Nel dopogara Zaffaroni si è dichiarato soddisfatto, dato che “l’obiettivo era disputare questo tipo di gara. La partita è stata equilibrata, ben giocata da parte nostra. Bravi loro ad essere molto cinici. Dobbiamo crescere e inserire la qualità che ancora ci manca, ma arriverà".