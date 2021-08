Serie B. Reggina-Monza 0-0: pareggio senza reti e con poche emozioni

Al "Granillo" di Reggio Calabria, scongiurato il rischio di vedere rinviata la partita causa condizioni del terreno di gioco, si apre il campionato della Reggina, guidata da Alfredo Aglietti. Il tecnico schiera i suoi con il 4-4-2, affidando l'attacco a Rivas e Montalto e facendo partire dalla panchina Ménez e l'ultimo arrivato Galabinov. Dall'altra parte, Stroppa risponde con il 3-5-2, schierando Mota Carvalho e Ciurria in avanti, solo panchina per Gytkjaer.

Il primo tempo inizia con il Monza che prova a imporre il suo ritmo alla gara, mentre la Reggina attende e si difende. Le condizioni del campo non sono ottimali e influiranno parecchio sullo svolgimento della gara. Al 6' Montalto tira dal limite dell'area, ma trova la respinta di Paletta in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, Crisetig gira di testa ma spedisce alto sopra la traversa. Al 15' è Rivas a tentare la conclusione a rete, ottima respinta di piede del portiere brianzolo Di Gregorio.

La Reggina tenta di affondare il colpo alla ricerca del gol del vantaggio, ma al 30' è il Monza ad avere una ghiotta occasione con un gran destro dai 20 metri di Colpani, che però finisce a lato della porta di Micai. Tra gli amaranto, il più in forma è Rivas, grazie alla sua velocità e ai suoi cambi di gioco. Il Monza chiude il primo tempo in attacco, ma senza riuscire ad essere realmente pericoloso, per cui il risultato resta fermo sullo 0-0.

Nessuna sostituzione nell'intervallo, la ripresa inizia con gli stessi 22 calciatori. Al 47' Brescianini conclude dal limite, Micai è bravo a bloccare in presa bassa. Al 56' il Monza sostituisce Scozzarella con il grande ex Barillà, che riceve gli applausi di tutto lo stadio. I due allenatori cercano di cambiare le sorti della gara con le sostituzioni, Aglietti manda in campo Bellomo e Galabinov per Ricci e Montalto, mentre Stroppa inserisce Gytkjaer e D'Alessandro per Mota e Ciurria. Il più pericoloso degli amaranto resta comunque Rivas che al 68' conquista un corner e poi mette al centro una palla pericolosa, sventata dalla difesa del Monza.

Al 69' la Reggina protesta per un contatto in area brianzola tra Sampirisi e Di Chiara, l'arbitro Guia attende il controllo della VAR (da quest'anno usata anche in serie B), che segnala un precedente fallo laterale, quindi vanifica l'eventuale intervento falloso del difensore del Monza. Stroppa inserisce anche Bellusci e Donati per Sampirisi (che viene espulso mentre abbandona il campo) e Pereira, mentre Aglietti gioca la carta Jeremy Ménez, al posto di Laribi.

Nel finale, occasione per gli amaranto, con una punizione dal limite all'89', ma Galabinov calcia sulla barriera. L'ultimo sussulto per gli amaranto al terzo minuto di recupero, quando Stavropoulos di testa anticipa Paletta a due passi dalla porta. La partita si chiude così sullo 0-0, le due squadre si dividono la posta in palio.

Le condizioni del campo hanno sicuramente influito sulla partita, così come la condizione atletica non ancora ottimale. Risultato decisamente giusto per due squadre che sono ancora in fase di costruzione.

Nella conferenza stampa post-gara, il tecnico amaranto Aglietti ha commentato così la prova dei suoi: "Siamo andati oltre le aspettative, la squadra ha fatto molto bene, negli ultimi 20 metri ci è mancata un pò di precisione. Abbiamo fatto un paio di azioni molto belle. Chiaro che tutti dobbiamo migliorare la condizione fisica. La partita è stata condizionata dal terreno di gioco, visto che noi e il Monza siamo due squadre a cui piace palleggiare."

Elogi per Rivas: "Lui può fare anche la punta, ha fatto una buona partita. Poteva essere più lucido in qualche circostanza". Aglietti ha anche parlato del mercato: "Dobbiamo puntellare con un giocatore per ruolo, con qualche giovane che ci possa dare energia. Il mercato è ancora lungo, ci saranno giocatori in esubero. Se ci sarà da rinforzare lo faremo. Io sono contento, squadra e società sono a disposizione".

TABELLINO

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci (61' Bellomo), Bianchi, Crisetig, Laribi (75' Menez); Rivas (90' Liotti), Montalto (61' Galabinov). a disposizione: Turati, Adjapong, Franco, Liotti, Loiacono, Regini, Gavioli, Situm, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Paletta, Sampirisi (75' Bellusci); Pedro Pereira (75' Donati), Brescianini, Colpani, Scozzarella (56' Barillà), Carlos Augusto; Mota Carvalho (63' Gytkjaer), Ciurria (63' D'Alessandro). a disposizione: Sommariva, Rubbi, Machin, Bettella, SIatouins, Vignato, Pirola. Allenatore: Stroppa.

Ammoniti: Pereira, Barillà, Bellusci (M), Cionek (R).

Espulso: Sampirisi (M) dalla panchina per proteste .