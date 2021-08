Controlli a San Giovanni in Fiore, sequestri e multe

Sequestri e fermi a San Giovanni in Fiore. La polizia provinciale ha infatti eseguito diversi controlli nel corso dei quali hanno sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo autocarri, autoveicoli e ciclomotori, sorpresi a circolare in violazione del vigente codice della strada, in particolare senza la copertura assicurativa RCA o perché il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida.

Nel corso di un controllo è stato sorpreso un uomo con una patente di guida risultata falsa, per questo è stato denunciato e multato di 5.100 euro. Il veicolo è stato fermato ed è stata inoltre ritirata la carta di circolazione.

Il guidatore di un autocarro, inoltre, alla vista degli agenti ha parcheggiato il mezzo, e si è nascosto tra la vegetazione. Gli agenti l’hanno rintracciato, scoprendo perciò che il mezzo stava circolando senza assicurazione e senza revisione da 15 anni. Inevitabile il sequestro. Altre persone sono state sorprese mentre circolavano senza assicurazione e per questo i mezzi sono stati sequestrati.