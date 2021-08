Covid, in 24 ore 213 nuovi casi e nessun decesso

Tamponi più che dimezzati (1.859 rispetto ai 4.990 di ieri) in Calabria dove i nuovi positivi sono 213, 76 in meno rispetto a ieri (LEGGI). E nessun decesso. Così la curva scende sensibilmente, forse per il numero più basso di test effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Ma è sempre la provincia di Reggio Calabria a registrare più casi con i suoi 115 nuovi positivi, seguono Cosenza (+47), Vibo Valentia (+18), Catanzaro (+6), Crotone (+2). Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 75.292, mentre i decessi totali sono 1.296.

Le persone guarite di oggi sono 160, mentre il totale si attesta a quota 70.105. Gli attuali positivi sono 3.981 (+53).

Scende il numero di posti letto occupati (-4), dato che nel Reggino sono state dimesse 5 persone e nel Catanzarese sono due, mentre a Cosenza sono tre le persone che sono state ricoverate nei reparti covid. In tutto le persone in reparto sono 118, mentre in terapia intensiva si trovano 12 pazienti. Tanto nel Reggino, quanto nel cosentino è stata dimessa una persona, mentre nel Catanzarese sono stati occupati due posti letto. In isolamento domiciliare si trovano invece 3.761 persone (+57).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 25.802, mentre i positivi di oggi sono 115. Attualmente i casi attivi sono 1.851, di cui 49 ricoveri in reparto (-5); 3 in terapia intensiva (-1); 1.799 in isolamento domiciliare (+73). I casi chiusi sono 23.951, di cui 23.602 guariti (+48); 349 deceduti. L'Asp di Reggio Calabria comunica un trasferimento a Catanzaro da terapia intensiva e 9 nuovi soggetti positivi residenti fuori regione.

Nel Cosentino i positivi delle ultime 24 ore sono 47, mentre da inizio pandemia si sono ammalati in 24.668. Attualmente i casi attivi sono 865, di cui 34 ricoveri in reparto (+3); 2 in terapia intensiva (-1); 829 in isolamento domiciliare (-54). I casi chiusi sono 23.803, di cui 23.203 guariti (+99); 600 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica che 15 nuovi casi sono residenti fuori regione e che un paziente ricoverato in terapia intensiva a di Cosenza è stato trasferito presso il centro Ecmo di Germaneto, ma resta in carico all’Asp di Cosenza.

Nel Catanzarese da febbraio i casi totali sono stati 10.824, mentre i positivi di oggi sono 6. Attualmente i casi attivi sono 302, di cui 17 ricoveri in reparto (-2); 4 in terapia intensiva (+2); 281 in isolamento domiciliare (+6). I casi chiusi sono 10.522, di cui 10.375 guariti; 147 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica che i due nuovi ingressi nella terapia intensiva sono trasferimenti appartenenti alle Asp di Cosenza e Reggio Calabria e rimangono in carico alle Asp di appartenenza.

Nel Crotonese, che oggi registra solo due casi, il totale si attesta a quota 7.158. Attualmente i casi attivi sono 282, di cui 6 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 276 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.876, di cui 6.774 guariti; 102 deceduti.

Nel Vibonese i nuovi positivi sono 18, mentre da febbraio il computo totale è: 5.954. Attualmente i casi attivi sono 286, di cui 7 ricoveri in reparto; 3 in terapia intensiva; 276 in isolamento domiciliare (+17). I casi chiusi sono 5.568, di cui 5.576 guariti (+1); 92 deceduti. L'Asp di Vibo Valentia comunica che, per errore, nell'ultima settimana sono stati trasmessi sei positivi in più risultati, in seguito a verifica, positivi noti e non nuovi.

I casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato sono in tutto 886 con un aumento di 25 positivi. Gli attuali positivi sono 305 (+25), i guariti 575. Sono 5 i ricoveri nei reparti ordinari; nessuno in terapia intensiva; 300 in isolamento domiciliare (+25). I deceduti sono invece 6.

ITALIA IN 24 ORE 5.923 NUOVI CASI E 23 DECESSI

Sono 5.923 i nuovi casi di coronavirus in Italia registrati nel bollettino di oggi e sono 23 i decessi. Da inizio pandemia il totale delle persone che ha contratto il Sars-CoV-2 sono state 4.484.613 e sono 128.751 i decessi totali.

I guariti di oggi sono 4.382, mentre in totale le persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19 sono state 4.220.924. Gli attuali positivi sono 134.938, + 1.517 rispetto a ieri.

Aumenta la pressione sulle strutture sanitarie, i pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 3.767 (+34), mentre in terapia intensiva si trovano 472 persone (+33). In isolamento domiciliare si trovano invece 130.699.

I tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore sono stati 175.539, -79.679 rispetto a ieri. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 75 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 36,2 milioni.

I DATI REGIONE PER REGIONE

È la Sicilia la regione che registra più casi di Covid con i suoi 1.350 positivi, seguono Toscana (+591), Emilia-Romagna (+555), Campania (+470), Lazio (+454). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione: Lombardia 865.162 + 406 casi; Veneto 449.462 : + 420 casi; Campania 441.563 + 470 casi; Emilia-Romagna 406.893: + 555 casi; Lazio 370.909 + 454 casi; Piemonte 370.55: + 177 casi; Toscana 266.351 : + 594 casi; Sicilia 264.552 : + 1.350 casi; Puglia 261.497 : + 261 casi; Friuli-Venezia Giulia 109.888: + 78 casi; Marche 109.081: + 140 casi; Liguria 108.542 : + 162 casi; Abruzzo 78.312 : + 117 casi; Calabria 75.292 : + 213 casi; P. A. Bolzano 74.593 : + 38 casi; Sardegna 69.363 : + 256 casi; Umbria 60.869: + 116 casi; P. A. Trento 47.171 : + 48 casi; Basilicata 28.436 : + 52 casi; Molise 14.136: + 9 casi; Valle d’Aosta 11.982: + 7 casi.

