Praia, agguato nella notte: uomo ferito a colpi di arma da fuoco

Continuano gli episodi di violenza nell’alto tirreno cosentino: nel corso della notte, nei pressi di un noto locale di Praia a Mare, un uomo è stato raggiunto da diversi colpi sparati dopo una discussione.

Il fatto è avvenuto poco dopo l’una, quando il locale era ancora frequentato da molti avventori che hanno assistito alla scena ed allertato i soccorsi. Sul posto i Carabinieri di Scalea assieme a personale medico del 118.

Pur non essendo in pericolo di vita, la vittima - un quarantatreenne del posto - è stata colpita da tre proiettili: due alle gambe ed uno al bacino. Avviate le indagini per tentare di risalire agli autori del gesto. Già ascoltati diversi testimoni presenti sul posto.