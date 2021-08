Notte della Biodiversità, successo di pubblico in Sila

La Notte della Biodiversità organizzata dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza ha avuto un gradito successo. Tante le presenze nella Riserva Naturale Biogenetica “Golia Corvo” e presso il Centro Visite di Cupone, ai quali si è aggiunta l’apertura del Vivaio Sbanditi, arboreto storico citato anche da Norman Douglas.

“Tutti preziosi e inestimabili scrigni di ingente biodiversità, nei quali si è avuta la possibilità per i visitatori di rafforzare quel legame, imprescindibile, di conoscenza e amore per la natura in tutte le sue forme” dichiara il reparto biodiversità in un comunicato. “L’appuntamento è stato particolarmente interessante perché ha saputo coniugare l’escursionismo con le ultime conoscenze scientifiche e culturali; infatti i partecipanti, numerosi, hanno mostrato di apprezzare molto gli eventi culturali in programma, come la scoperta in loco del rarissimo tritone crestato o la possibilità di poter ammirare da vicino gli splendidi cavalli dell’Arma dei Carabinieri”.

Complessivamente, si contano oltre 500 visitatori nonostante l’orario serale e le limitazioni imposte dalle normative anticontagio.