Pizzo, cede blocco di calcestruzzo in galleria: nessun ferito

Sfiorata una potenziale tragedia nella serata di ieri in una galleria nei pressi dell’instesto dell’autostrada A2, nel comune di Pizzo Calabro. Un blocco di cemento si è stattaco dalla volta del tetto, crollando e frantumandosi sulla strada.

Fortunatamente, l’arteria era libera in quel momento, non percorsa da alcun automobilista. Una coincidenza che ha evitato il peggio, ma che ha causato comunque un parziale blocco stradale. Questa mattina sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno sondando la sicurezza della volta e mettendo in sicurezza l'arteria.

Traffico temporaneamente deviato con notevoli disagi alla circolazione.