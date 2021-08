Serie B. Reggina-Monza: tre punti per partire con il piede giusto

Inizia al "Granillo" il campionato degli amaranto, che affronteranno subito il Monza, squadra che l'anno scorso si era candidata alla promozione diretta, sfumata ai playoff. Entrambe le squadre hanno cambiato tecnico, gli amaranto hanno affidato la panchina ad Alfredo Aglietti mentre i brianzoli saranno guidati dall'esperto Giovanni Stroppa.

Domani pomeriggio, per la prima giornata del campionato di serie B 2021/22, al "Granillo" si affronteranno le due formazioni che l'anno scorso erano considerate le super favorite per la promozione diretta. Nessuna delle due squadre è riuscita ad ottenerla, la Reggina, dopo una partenza al di sotto delle aspettative è riuscita a risalire la china, ma non ha centrato l'obiettivo, né i playoff, mentre il Monza è stato eliminato in semifinale dal Cittadella.

La Reggina si presenta ai nastri di partenza di questo campionato con diversi volti nuovi, a cominciare dall'allenatore, Alfredo Aglietti, che torna a Reggio Calabria dopo aver giocato per due stagioni ed essere rimasto nel cuore dei tifosi amaranto. Volti nuovi anche in rosa, tra cui Laribi, Hetemaj e l'ultimo arrivato Galabinov. Per la prima sfida di questo campionato, mancheranno l'infortunato Denis e lo squalificato Hetemaj, Aglietti probabilmente confermerà l'undici di coppa Italia. Tra le file del Monza, fuori per infortunio Lamanna, Barberis, Valoti e Mazzitelli.

Il neo allenatore amaranto, in conferenza stampa, è tornato sulla sconfitta di coppa Italia di lunedì scorso contro la Salernitana: "A Salerno si poteva riempire meglio l'area, cercando con maggiore determinazione il gol. Dobbiamo migliorare nel passaggio finale, nel cross e così c'è maggiore possibilità di arrivare al gol".

Sulla partita con il Monza: "Sono rimasti scottati dalla delusione della scorsa stagione, la B non è facile da vincere, al di là di bugdet e qualità della squadra. Il Monza ha imparato qualcosa, sono una grande squadra e una grande società, hanno preso calciatori importanti e tatticamente sono cambiati parecchio. Stroppa ha già vinto questo campionato e credo sarà una squadra diversa. Servirà la giusta lucidità per colpire il Monza nei suoi punti deboli. In mezzo hanno calciatori di gamba e qualità, attaccano con tanti uomini”.

“Abbiamo le idee chiare, i nuovi hanno bisogno di lavorare in gruppo, non ci saranno grandi stravolgimenti. Le aspettative per la gara di domani sono alte, sono soddisfatto del lavoro della squadra, poi la vittoria dipende da tanti aspetti. Va interpretata bene la gara, a Salerno potevamo fare meglio sotto questo aspetto. Contro il Monza servirà una grande gara per raggiungere il risultato. Dobbiamo essere più attenti e concentrati alla ricerca delle cose che proviamo in settimana. Dalla mia squadra voglio organizzazione, concentrazione e attenzione."

Questo campionato vedrà il ritorno del pubblico sugli spalti, seppure al 50% della capienza massima dello stadio: "I nostri tifosi sono fondamentali per spingerci nei momenti difficili. Mi auguro si possa arrivare presto alla capienza totale, ma avere già il 50% è qualcosa di importante"

I CONVOCATI

Portieri: Lofaro, Micai, Turati; difensori: Adjapong, Cionek, Di Chiara, Franco, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Stavropoulos; centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Crisetig, Gavioli, Laribi, Ricci, Rivas, Situm; attaccanti: Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.

Arbitrerà l'incontro Giua della sezione arbitrale di Olbia, coadiuvato da Schirru e Miele, quarto uomo Cascone.

La partita verrà trasmessa in streaming sui canali DAZN e sul canale 252 di Sky, calcio d'inizio alle 18