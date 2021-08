Serie B, Crotone – Monza: mister Modesto pronto al debutto

L’inizio del campionato di serie BKT, 90 edizione, si avvia con l’incertezza del Chievo, convinto il “rigetto” non sia valido, e con il Cosenza che si muove a tempo record sul mercato, nella consapevolezza di aver diritto alla partecipazione del secondo torneo professionistico italiano. Saranno venti le squadre regolarmente iscritte, salvo la “sorpresa” del Chievo, che ha prodotto ricorso al Consiglio di Stato.

Per tutte le altre è iniziato il conto alla rovescia, per gli ultimi dieci giorni di calciomercato, condizionato dai club della serie A. Si è allo sprint finale tra incertezze, difficoltà economiche, menzogne e disparità di trattamenti. Esempio, il trattamento del gigante nigeriano Simy (20 gol in A), passato alla Salernitana per una manciata di milioni, dopo aver lottato fianco a fianco, nella classifica dei marcatori, con Lukaku, Muriel, Vòlahovic, Immobile; superato Insigne, Lautaro Martinez, e distanziati di tanto Belotti, Ibrahimovic. Stessa sorte per Messias che, nonostante i grandi consensi, è ancora in attesa di giudizio, tra Sassuolo, Torino e Monza.

Questa edizione della cadetteria porta in campo tre squadre calabresi: Crotone, Reggina e Cosenza, che hanno svolto una campagna acquisti-cessioni di rilievo, con le prime due in pole position, nella griglia di partenza, insieme a Brescia, Monza, Parma, Benevento, Lecce, protagoniste sul mercato per il salto di categoria. In B sono “girati” giocatori che possono fare la differenza per esperienza e qualità. Il Parma ha lanciato la sfida con Buffon che avverte: “La serie B è dura! Bisogna avere umiltà e determinazione”.

Il “portierone” ha avuto la giusta risposta pareggiando (2-2) col Frosinone, al debutto, nell’anticipo della prima giornata. Una lezione per tutte le altre, che affronteranno questo campionato sottovalutando le difficoltà e la sua specificità. Il var sarà, anche per la B, il catalizzatore per le azioni “avvelenate” da dubbi. A Coverciano, è stato eseguito un corso di certificazione degli arbitri per il var, e saranno circa una ventina quelli che potranno girare per le postazioni.

Il Crotone ha impressionato bene nella partita di Coppa Italia, superando il turno: due reti e un palo contro il Brescia, prodezze di Festa che para anche un rigore, certezze nei calci di rigore con Molina, Benali, Mogos, Vulic, e “gambe”, che annunciano una buona partenza, in questo BKT carico di emozioni, quindicesima stagione per il Crotone. Il primo ostacolo dei pitagorici è il Como, neopromosso, eliminato dalla Coppa Italia dal Catanzaro, ai rigori.

Sarà un test di spessore per la squadra calabrese, guidata da Francesco Modesto, ex calciatore dei pitagorici che, con Ivan Juric in panchina, segnò la prima storica promozione in serie A. Francesco Modesto è il più giovane degli allenatori di questo torneo: 39 candeline sulla torta di compleanno, nato a Crotone il 16 febbraio 1982, ed è il suo debutto in B assieme a Massimo Paci, Edoardo Gorini, Enzo Maresca, Giacomo Gattuso.

Una scelta coraggiosa fatta dal presidente Gianni Vrenna, che ha rivoluzionato la “rosa”, fiducioso di vedere il suo tecnico tra i migliori protagonisti di questo campionato, “in una visione di calcio dinamico e virtuoso, senza fronzoli e spreco di energie”.

Le premesse ci sono tutte: “La squadra ha fatto un serio ritiro, con la voglia di riscatto sul risultato dello scorso campionato. Buone le qualità che i calciatori hanno dimostrato nelle giornate di allenamento”. Francesco Modesto è consapevole delle aspre sfide che la B propone, ma ha fiducia dei giovani, “già ben inseriti”, e soprattutto dalla “qualità” messa a disposizione dai veterani.

Per questo match contro il quotato Como, non ha strafatto il lavoro che lo ha premiato in Coppa Italia, e punta sulla disponibilità di tutti: “Il calcio non aspetta nessuno e non rimanda nulla al prossimo incontro. I giovani si sono integrati bene e seguono la ‘didattica’ con grande senso di appartenenza alla maglia, mettendo a disposizione le proprie qualità, per un salto di categoria”. Piena fiducia verso Ahmad Benali: è lui il neo capitano degli squali: "Orgoglioso di questa fascia”, appartenuta ad Alex Cordaz (passato all’Inter) “un esempio da seguire”.

Il match contro il Como viene considerato una prova difficile, come lo saranno le prossime, ma vi è la consapevolezza di avere la giusta personalità per giocare in B: “È un Crotone giovane con tanta voglia di scendere in campo per questa nuova avventura. Il mister ci ha insegnato che l’umiltà e la continuità porta a risultati importanti. Ora siamo concentrati per conquistare i tre punti contro il Como. L’altro nostro obiettivo primario è di riportare la gente allo stadio che, insieme a noi, ha sofferto l’isolamento per motivi che non appartengono al calcio. Lo faremo creando il giusto entusiasmo con il nostro impegno. Saranno i tifosi il valore aggiunto a quello che daremo in campo. Desideriamo rivedere le sciarpe e le bandiere sventolare sugli spalti, quale espressione di quella libertà perduta negli ultimi due campionati. Anche questo sarà un riscatto per noi e per lo sport”, e non si vede l’ora di scendere in campo. Gli “squali” hanno tanta voglia di “stare dietro al mister, che corre e lotta su ogni pallone, con la massima cattiveria agonistica”.

È il pensiero di Benali, capitano e nuovo leader della formazione pitagorica, tenuto fuori dagli appetiti di mercato. È in questa visione di calcio tutta la dinamica e il “capolavoro” che l’Fc Crotone intende far vivere ai calabresi, arricchito dalla compartecipazione della Reggina e del Cosenza.

Crotone – Como: prima giornata di campionato, serie B 2021-2022. Si gioca allo stadio “Ezio Scida”, alle ore 20,30, domenica 22 agosto.

Dirige l’incontro Daniele Doveri di Roma 1; Assistenti: Lanotte – D’Ascanio; IV uomo F. Longo; Var: Marinelli; Avar: Rocca. Sarà questa la prima stagione con il Var per la serie B.

Probabili formazioni: Crotone (3-4-3): Festa, Nedecerau, Mondonico, Visentin, Giannotti, Zanellato, Benali, Molina, Vulic, Mulattieri, Borello. Allenatore: Francesco Modesto; a disposizione: Contini, Pasqua, Juwara, Saro, Bruzzaniti, Mogos, Maric, Sala, Maesano, Zak, D’Aprile, Ruggiero, Tutyskinas, Kargbo.

Como (4-3-1-2): Gori; Iovine, Bertoncini, Solini, Ioannou; Bellemo, H’Maidat, Chajia; La Gumina, Cerri. Allenatore: Giacomo Gattuso; a disposizione: Facchin, Crescenzi, Scaglia, Cagnano, Bovolon, Toninelli, Arrigoni, Walker, Kabashi, Gabrielloni, Gliozzi, Parigini; indisponibili: Gatto, Vernier.

Dove vederla in TV e in streaming: diretta e in esclusiva su Dazn Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili: smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Il match sarà visibile sul satellitare Dazn1, per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn. Gli utenti Dazn abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la APP disponibile sul decoder Sky Q.