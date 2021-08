Agenti della polizia locale aggrediti a Corigliano Rossano: arresti

Stavano eseguendo dei controlli nelle attività di Schiavonea, frazione di Corigliano-Rossano, quando gli agenti della polizia locale sono stati aggrediti da parte di alcune persone, poi arrestate.

Le ipotesi di reato sono di oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Gli arresti sono stati effettuati dai carabinieri arrivati poco dopo sul posto.

I controlli rientrano nel piano disposto dall’amministrazione comunale, che ha inoltre emanato un’ordinanza con la quale vieta l’esercizio del commercio ambulante nelle vie principali di Schiavonea e Sant’Angelo.

Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ha espresso “sdegno” a nome anche dell’amministrazione. Ha inoltre stigmatizzato ogni forma di violenza fisica, per poi esprimere “vicinanza e supporto al lavoro della Polizia Municipale, in prima linea nella difesa della legalità e del territorio e nella fondamentale opera di far rispettare le regole, compito non sempre di facile attuazione”.