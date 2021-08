Covid. Non si fermano i contagi e i morti, in 24 ore 290 nuovi casi e 2 decessi

Ancora due decessi in Calabria e 290 nuovi casi di Covid-19. Curva dunque in linea con ieri, quando i positivi sono stati 289 (LEGGI).



Il boom dei casi si registra nella provincia di Reggio Calabria con i suoi 161 nuovi positivi, seguono Cosenza (+56), Crotone (+20), Vibo Valentia e Catanzaro (+18). I casi di covid contratti da persone provenienti da altra regione o stato sono invece 17. E proprio una persone proveniente da un'altra regione è deceduta, così come una del territorio reggino.

Da inizio pandemia i casi totali di Sars-CoV-2 sono stati 75.079, mentre i decessi per o con il coronavirus sono stati 1.296. I guariti delle ultime 24 ore sono 90, mentre il computo totale parla di 69.945 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 3.838 (+198). Dati emersi dai 4.990 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Aumentano i posti letto occupati in terapia intensiva, dove al momento sono ricoverati 12 pazienti (+3), mentre diminuisce di due unità il totale delle persone che si trovano nei reparti ordinari: 122 (-2), un calo dovuto alla guarigione di 4 pazienti reggini, anche se tanto a Cosenza quanto a Vibo è stata ricoverata un’altra persona. In isolamento domiciliare si trovano invece 3.704 persone (+197).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 25.687, i positivi di oggi sono 161. Attualmente i casi attivi sono 1.784, di cui 54 ricoveri in reparto (-4); 4 in terapia intensiva (+2); 1.726 in isolamento domiciliare (+100). I casi chiusi sono 23.903, di cui 23.554 guariti (+62); 349 deceduti (+1). L'Asp di Reggio Calabria comunica 9 soggetti positivi residenti fuori regione.

Nel Cosentino il computo totale si attesta a quota 24.621, ma i nuovi positivi sono 56. Attualmente i casi attivi sono 917, di cui 31 ricoveri in reparto (+1); 3 in terapia intensiva; 883 in isolamento domiciliare (+54). I casi chiusi sono 23.704, di cui 23.104 guariti (+62); 600 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica che "Oggi nel setting fuori regione si segnalano: 4 nuovi casi di cui 1 deceduto dopo ricovero per causa violenta come segnalato dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza, e 3 a domicilio. Tra i fuori regione a domicilio sono stati conteggiati 3 casi indicati in precedenza come residenti.

Nel Catanzarese i positivi sono 18, mentre in totale le persone che hanno contratto il virus sono state 10.818. Attualmente i casi attivi sono 296. Di cui 19 ricoveri in reparto; 2 in terapia intensiva; 275 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 10.552, di cui 10.375 guariti (+18); 147 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica 18 nuovi soggetti positivi e 2 guariti residenti fuori regione.

Nel Crotonese il totale dei casi è 7.156, mentre i positivi di oggi sono 20. Attualmente i casi attivi sono 292, di cui 6 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 286 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.864, di cui 6.762 guariti; 102 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 21 nuovi soggetti positivi, un positivo noto spostato nel setting fuori regione. Un guarito del setting fuori regione.

Nel Vibonese i nuovi positivi sono 18, che si aggiungono alle 5.936 persone che si sono ammalate da febbraio. Attualmente i casi attivi sono 269, di cui 7 ricoveri in reparto (+1); 3 in terapia intensiva (+1); 259 in isolamento domiciliare (+14). I casi chiusi sono 5.667, di cui 5.575 guariti (+2); 92 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid contratti da persone provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi attivi sono 280 (+13), di cui 5 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 275 in isolamento domiciliare (+15). I guariti sono 575 (+3); i decessi 6 (+1).