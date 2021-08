Vibo Marina, tutto pronto per il concerto all’alba dell’associazione Shekina

È tutto pronto a Vibo Marina dove, domani mattina all’alba, si terrà un concerto promosso dall’associazione Shekina.

Al sorgere del sole dalla collina che domina il porto di Vibo Marina , domenica 22 agosto alle 5,30 , si terrà il "Concerto all'Alba", promosso con il contributo della Proloco e il patrocinio del Comune di Vibo Valentia nell'ambito della Festa del Mare.

Un appuntamento da non perdere, diventato una tradizione. Il concerto, che si terrà alla banchina Fiume, accanto alla Capitaneria di Porto di Vibo Marina, vedrà sul palco il duo "Two for new duo" composto dai maestri Giovanni De Luca al sax e Francesco Silvestri al pianoforte.

L’evento sarà fatto di brani classici e moderni. Si tratta di “un modo anche per rendere omaggio alla Madonna del Rosario di Pompei, patrona di Vibo Marina all'inizio del giorno dei suoi festeggiamenti”, scrive l’associazione.