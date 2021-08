Controesodo, esasperato dalla fila per i traghetti aggredisce agente della Municipale

Troppa coda agli imbarcaderi di Messina, per questo motivo un uomo, in fila per prendere il traghetto in viale della Libertà, ha aggredito un agente della Polizia municipale di Messina.

Nel corso delle operazioni di controesodo, l'uomo, esasperato dai tempi di attesa è sceso dall'auto e ha aggredito a pugni l'agente in servizio davanti all'ingresso dei traghetti privati.

L'agente è caduto sbattendo la testa ed è stato subito dopo trasportato in ospedale, dove è stato medicato con 4 punti di sutura e sottoposto a tac, con una prognosi di 15 giorni. L'aggressore è stato arrestato.