Il XX Pjf prosegue con grande successo sul tirreno cosentino

Grande successo sul tirreno cosentino dove il XX Peperoncino Jazz Festival, evento a cura dell’associazione Picanto diretto artisticamente da Sergio Gimigliano e John Patitucci, sta inondando di musica e bellezza il Tirreno cosentino.

Oggi, sabato 21 agosto, si terrà l’ultima serata nel segno del “Cetraro Jazz” con l’attesissimo concerto del duo composto dalla cantante Mafalda Minnozzi e dal chitarrista americano Paul Ricci in programma alle ore 22 nel suggestivo scenario di Palazzo Del Trono.

Domani, domenica 22 agosto, prima di tornare nel cortile dello splendido Palazzo Spinelli per una ricchissima “tre giorni” scaleota targata “Laos Jazz Fest”, il festival farà tappa a Scalea con una serata in cui i suoni del Sud del mondo riecheggeranno dalle ore 22 nello splendido giardino di Villa Giordanelli grazie al forte volere del proprietario, Andrea Fama. Protagonista sul palco, l’affiatato duo dei Tocatango, formato dal cantante e chitarrista di origini argentine Christian Gaudenti (che sarà impegnato anche con il cajon, tipica percussione del Sud America) e dal fisarmonicista Camillo Maffia (molto abile anche con il bandoneòn, strumento simbolo del tango).

In attesa della tre giorni, 24, 25 e 26 agosto, con il super trio del contrabbassista statunitense Jerald Cannon con special guest il sassofonista Daniele Scannapieco, i Sing Swing e il trio del talentuoso chitarrista Fabrizio Savino), il festival musicale più piccante d’Italia vivrà proprio a Scalea una appassionante anteprima,

Oltre all’anteprima scaleota, che sarà a ingresso libero (consentito solo a chi è in possesso di green pass) fino ad esaurimento dei posti disponibili, sempre grazie alla grande disponibilità di Andrea Fama anche prima delle tre serate realizzate in joint-venture con la II edizione di “Un tuffo nel Blues” (evento dedicato alla memoria di Claudio Tommasini in programma dal 27 al 29 agosto, giorni in cui saranno di scena, rispettivamente, il pianista Fabio Giachino, la cantante americana Lauren Henderson e lo strepitoso batterista cubano Horacio “el negro” Hernandez) il PJF vivrà un’anteprima a San Nicola Arcella, con il concerto in programma il prossimo giovedì 26 agosto a Villa Crawford, splendida struttura ricettiva sita nel centro storico di San Nicola, che vanta una terrazza mozzafiato con vista sul blu del Mediterraneo.

Qui, nell’ora più suggestiva, quella del tramonto (dalle ore 19), in cui il sole e il mare si incontrano creando un’atmosfera magica, si esibiranno la cantante Nives Raso (per lungo tempo membro stabile – contralto - nel “Soul Sighs Gospel Choir”) e il pianista Antonio Freno, che per l’occasione presenteranno “Hyperuránios”, progetto ricamato sulle voci autoriali, eroiche e autorevoli dello scenario musicale internazionale (da Chico Buarque a Joni Mitchell, passando per Peter Gabriel, Vinicius De Moraes e Nina Simone).