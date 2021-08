Droga e munizioni in casa, nell’orto le piantine di canapa: arrestato 36enne di Crosia

Con l’accusa di detenzione di droga ai fini dello spaccio è finito in arresto nel tardo pomeriggio di ieri un 36enne di Crosia, nel cosentino. L’arrestato si è ritrovato fuori dalla porta di casa i poliziotti del Commissariato di Corigliano -Rossano che, a seguito di una mirata perquisizione domiciliare, lo hanno sorpreso con svariati grammi di stupefacente e munizioni illegali. Inoltre, nell’orto antistante all’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto delle piante di canapa e materiale peri il confezionamento. Inevitabile l’arresto per il 36enne che è stato inoltre denunciato all’AG per detenzione illegale di munizioni.