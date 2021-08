Controlli nel crotonese: chiuso centro scommesse, accoglieva clienti senza Green Pass

Anche nella settimana dopo ferragosto è proseguita l’attività di controllo del territorio degli agenti della Questura di Crotone collegata al piano di azione Focus ‘ndrangheta.

In particolare, in questi giorni i poliziotti pitagorici hanno denunciato un giovane 24enne, W.M., per guida in stato di ebrezza, mentre un’altra persona è stata accompagnata in Ufficio per identificazione.

In totale sono state identificate 943 persone e controllati 403 veicoli. Per 18 automobilisti sono scattate anche sanzioni per violazioni al Codice della Strada e altre 4 sanzioni sono state comminate per violazioni delle disposizioni vigenti per il contenimento del contagio da Covid.

Gli stessi agenti hanno inoltre effettuato 21 perquisizioni domiciliari, nonché 7 controlli amministrativi tra locali di Crotone e provincia. Proprio in tale ambito, la titolare di un locale è stata sanzionata per l’uso non corretto dei Dpi in presenza di clienti. Il proprietario di un altro locale è stato invece sanzionato per aver omesso di rispettare i protocolli impartiti dal piano di "autocontrollo" basato sui principi del sistema HACCP.

Nella giornata del 18 Agosto il personale della locale Divisione PASI - Squadra Amministrativa ha rivolto la sua attenzione ad un’attività di raccolta scommesse dove è stata riscontra la presenza di 3 avventori, uno dei quali risultava non essere in possesso del Green Pass. Per l’avventore è dunque scattata la sanzione, mentre il locale è stato chiuso per 5 giorni e il titolare sanzionato per aver omesso il controllo.

Inoltre, il personale UPGSP ha rinvenuto ben celato vicino un marciapiede del centro cittadino, un involucro contenente cocaina. La sostanza veniva prontamente recuperata e sequestrata a carico di ignoti.

Infine, un involucro contente poco più di due grammi di marijuana è stato invece rinvenuto nelle disponibilità di un 28enne genovese che è stato segnalato al Prefetto.