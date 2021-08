Tenta di violentare la figlia e la moglie: un arresto a Corigliano-Rossano

Sono state le forti urla di una donna ad attirare l'attenzione di una pattuglia di Polizia, che si trovava casualmente a passare nei pressi di un terreno nell'agro di Corigliano-Rossano. Urla che hanno subito fatto capire agli agenti che si trattava di una situazione di imminente pericolo, e li ha fatti intervenire nel giro di pochi istanti. È stata così sventata quella che sembra essere una tentata violenza sessuale, da parte di un quarantatreenne extracomunitario.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno prontamente bloccato l'uomo, che stava tentando di abusare sessualmente di sua moglie, ventisettenne. È stata poi la donna ad informare gli agenti che pochi istanti prima l'uomo avrebbe tentato di violentare la loro figlioletta, di appena tre anni. Un dettagli agghiacciante, che ha spinto gli agenti ad arrestare il soggetto e condurlo per direttissima nel carcere di Castrovillari. Le due vittime, invece, sono state trasportate in ospedale per accertamenti.