Satriano, celebrato trentesimo anniversario della morte di Renato Lio

Si è svolta questa mattina una sobri cerimonia in memoria dell’appuntanto Renato Lio, vittima del dovere, ucciso a sangue freddo il 20 agosto del 1991 a Satriano, in località Russomanno. Insignito della medaglia d’oro al Valore Civile, Lio venne colpito da tre colpi di pistola sparata da un’auto fermata per un semplice controllo stradale.

Presenti alla cerimonia i familiari, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Soverato, il Procuratore Capo della Repubblica di Catanzaro e di Lamezia, rappresentanti della Prefettura, Questura, della Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, con tutti i Comandanti delle Stazioni dipendenti, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Soverato, il Sindaco del Comune di Satriano e i delegati dell’amministrazione comunale di Soverato.