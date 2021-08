Scuola, personale non vaccinato: maglia nera anche per la Calabria

È scaduto oggi il termine fissato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza covid, che aveva chiesto alle Regioni di quantificare con esattezza il numero di lavoratori nel settore scolastico non ancora vaccinati. Ed oggi, puntualmente, le Regioni hanno consegnato i loro rapporti, dai quali emerge un quadro già anticipato nei mesi scorsi.

Sarebbero infati 186.571 i soggetti con mansioni scolastiche non ancora vaccinati, pari al 12,82% del totale. Una cifra che si avvicina molto a quella fornita precedentemente dallo stesso Figliuolo, che parlava genericamente di "circa 200 mila non vaccinati".

Su un totale di 1 milione e 450.308 persone, risulta aver completato il ciclo vaccinale l'81,83%, pari ad 1 milione e 190.932 persone. Il dato finale, tuttavia, sarebbe ancora in fase di definizione, in quanto non tutte le regioni avrebbero ancora i loro report definitivi.

Le regioni dove si registra il maggior numero di "no-vax" sono la Sicilia, ultima con solo il 54,49% di personale scolastico vaccinato; la Sardegna, penultima con il 67,07%; e la Calabria, terzultima con il 67,17%.