Cosenza, l’elisoccorso torna operativo

Facendo “seguito alle precedenti note” si comunica “che l’elicottero sarà disponibile ed operativo presso la Base di Elisoccorso di Cosenza dalle ore 18 della giornata odierna”. Questo il contenuto dello stringato comunicato diffuso dalla società Elitaliana, in risposta alle richieste inoltrate dal Coordinamento Regionale Elisoccorso, dal Commissario Straordinario dell’Asp di Cosenza, dal Direttore dell’Uoc di Cosenza e dalla Regione Calabria.

Si conclude, dunque, la vicenda della sospensione dell’elisoccorso, iniziata lo scorso 6 agosto e per la quale si registrarono diverse proteste e polemiche. L’Asp, come ha ribadito in più occasioni, ha ricordato come il mezzo fosse stato semplicemente destinato ad un controllo.