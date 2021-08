Rizziconi, marijuana coltivata in una zona impervia: sequestrate 250 piante

Non si placano i rinvenimenti di coltivazioni di canapa in Calabria. Un nuovo controllo svolto dai Carabinieri di Rizziconi assieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, che ha coinvolto vaste aree della piana di Gioia Tauro, ha permesso di individuare e scoprire una coltivazione in un’area impervia ed altrimenti difficilmente raggiungibile.

Si tratta infatti di un tratto scosceso in contrada Drosi, nel comune di Rizziconi, adibito comunque alla coltivazione di ben 250 piante di canapa e dotato di diverse cisterne per l’irrigazione. La coltivazione proseguiva ormai da tempo, essendo state ritrovate alcune diverse alte all’incirca un metro e ottanta: una volte immesse sul mercato, avrebbero fruttato diverse migliaia di euro.

Ma sul mercato non ci arriveranno mai: sradicate e distrutte, si prosegue ora nell’attività investigativa al fine di individuare i responsabili della coltivazione. Dall’inizio dell’estate, nei soli comuni di Gioia Tauro, Palmi e Taurianova sono state individuate e distrutte quasi 6 mila piante di marijuana.