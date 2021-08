Vibo, tra zucchine e pomodori coltivava marijuana: arrestato

Mais, zucchine, pomodori, e perché no, anche centianaia di piante di canapa di tipo “olandese”. Questo il contenuto di un curato orto situato nella frazione Longobardi di Vibo Valentia, scoperto nella giornata odierna dai Carabinieri.

La piantagione di canapa, abilmente occultata tra altre coltivazioni in un’area rurale e difficilmente accessibile, consisteva in ben 140 piante curate con la massima attenzione. Tramite l’attivazione di un rubinetto si alimentava un complesso ed articolato sistema di irrigazione “a goccia”, che ovviamente serviva non solo per ottenere prodotti di stagione ma anche un’ingente quantità di marijuana, per un valore stimato di oltre 60 mila euro.

Tutte le piante di canapa sono state sradicate e distrutte, mentre l’agricoltore che ha in uso il terreno agricolo, un trentaseienne del posto, dovrà mettere da parte per un po’ la sua passione per il giardinaggio: accusato di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti, è stato arrestato e posto ai domiciliari.