Lamezia, giovanissimo in trasferta per vendere droga: arrestato

È stata una scoperta insolita quella dei poliziotti di Lamezia Terme, impegnati in diverse attività di controllo del territorio nei pressi dello svincolo autostradale.

Nel corso di un normale servizio, un giovanissimo incensurato - appena ventenne - ha iniziato a mostrare evidenti segni di nervosismo, allertando gli agenti che hanno così deciso di svolgere una perquisizione.

Il ragazzo, originario di Locri e residente San Luca, è stato dunque condotto presso il commissariato dove è stato perquisito, venendo trovato in possesso di un involucro contenente circa 221 grammi di cocaina.

Una quantità incompatibile con l’uso personale: per questo motivo è stato dichiarato per direttissima in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e condotto presso il carcere di Catanzaro.