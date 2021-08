Avverte un malore alla guida e sbanda: interviene l’elisoccorso

Brutto incidente autonomo sulla strada 283 “Delle Terme Luigiane”. Un automobilista, a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di carreggiata all’altezza del km 19,300, nel territorio comunale Fagnano Castello.

La gravità delle condizioni del malcapitato ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso e per consentire l’atterraggio la circolazione è provvisoriamente deviata sulla viabilità limitrofa con indicazioni in loco. Il traffico è temporaneamente bloccato in direzione Guardia Piemontese.