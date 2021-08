Disservizi idrici nei quartieri reggini, Albanese: "Provvedimento temporaneo consentirà piena erogazione”

Il settore manutenzioni idriche del Comune di Reggio Calabria comunica che “a partire da oggi venerdì 20 agosto, al fine di efficientare la distribuzione idrica nei quartieri che in queste settimane hanno subito maggiori disservizi idrici, sarà in vigore un programma per l'erogazione garantita dell'acqua nelle abitazioni della quarta e della seconda circoscrizione”.

Nello specifico, il programma dell’ente prevede la “piena erogazione garantita, con il massimo della pressione”, nelle ore mattutine tra le ore 8.00 e le ore 12.00 nei quartieri di Condera, Eremo Botte, Eremo, Borrace Caserma e Borrace Crocevia. Mentre tra le ore 13.00 e le ore 17.00 sarà garantita erogazione a Vito Inferiore e Superiore.

"Un sistema - ha spiegato l'Assessore alle Manutenzioni Rocco Albanese - che consentirà di garantire la piena erogazione nelle ore garantite in grado di raggiungere tutte le abitazioni delle zone interessate, in modo da evitare che le aree più lontane dai punti di erogazione siano penalizzate".

"Naturalmente - ha aggiunto Albanese - si tratta di una soluzione straordinaria cui seguirà, non appena la capacità di erogazione idrica tornerà ad aumentare, il ritorno alla normale gestione. Siamo consapevoli degli enormi disagi che i cittadini stanno vivendo, negli ultimi mesi abbiamo vissuto una condizione del tutto straordinaria, dovuta principalmente alla penuria d'acqua nelle falde, dovuto al lunghissimo periodo di siccità cui è andato incontro il nostro territorio. L'apporto dell'acqua del Menta ha consentito di alleviare i disagi, soprattutto in alcune aree della città, ma non è bastato ad evitare i pesanti disagi vissuti dai cittadini. In questo senso - ha concluso - ci siamo attrezzati con questo sistema di turnazioni, che ci consentirà di garantire, in maniera sicura, l'erogazione dell'acqua nei quartieri interessati, almeno in alcune ore della giornata".