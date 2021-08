Ancora una scossa di terremoto registrata nella notte dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia al largo della costa tirrenica calabrese. Il sisma - di magnitudo 3.2 - è stato localizzato in mare, dinanzi a Lamezia Terme.

L’epicentro, secondo quanto si rileva, non è stato distante dal sisma avvenuto nella mattinata di ieri. La scossa della scorsa notte non è stata avvertita dalla popolazione e non si registrano danni.