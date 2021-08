Controlli sul litorale tirrenico: bloccato concerto per violazione delle norme anti-Covid

L’intenso lavoro svolto dai Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, anche dopo ferragosto, ha portato alla chiusura di un locale di Gizzeria, per accertate violazioni in materia di norme anti- COVID, e al riscontro di altri illeciti su strada.

In particolare, i carabinieri hanno concentrato la loro attenzione ad un locale di Località Pesci e Anguille di Gizzeria dove era in corso un concerto di un noto “rapper” italiano e dove – in palese violazione delle norme anti-Covid vigenti - il pubblico aveva disatteso le prescrizioni di rispettare i posti a sedere ballando nei pressi del palco. I militari hanno dunque messo fine alla festa e sospeso l’attività per 5 giorni.

Sempre in Località Pesci e Anguille, i militari hanno proceduto al controllo di un chiosco ambulante in sosta su area marittima demaniale, adibito alla vendita di alimenti e bevande, accertando l’assenza dell’autorizzazione rilasciata della competente autorità per l’occupazione del suolo pubblico; il titolare è stato sanzionato amministrativamente.

I Carabinieri sono stati inoltre impegnati in servizi contro la conduzione di veicoli in stato di ebbrezza, sanzionando due automobilisti trovati alla guida con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti.