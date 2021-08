Zambrone, bagnino salva coppia di turisti: con le onde alte rischiavano di annegare

Poteva finire in tragedia la giornata di mare di una coppia di turisti in visita a Zambrone: a causa del mare mosso e delle forti onde, questi una volta tuffati non riuscivano a tornare a riva.

Fortunatamente un bagnino in servizio presso un lido balneare nelle vicinanze ha notato la coppia in difficoltà, e si è tuffato in loro soccorso. Con una cima di recupero ha raggiungo - con non poche difficoltà - i due bagnanti, per poi aiutarli a tornare a riva.

Fortunatamente la vicenda si è conclusa con un bello spavento ed un po' di affaticamento, ma senza conseguenze.